Осенние каникулы во всех школах Украины могут начаться на неделю раньше — 18 октября. Напомним, согласно графику Министерства образования и науки, осенние каникулы должны были начаться 25 октября и закончится 31. Но это рекомендация, местные власти или администрация школы могут по своему усмотрению переносить каникулы.

О том, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предложила перенести каникулы сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его мнению, перенос каникул позволит сдержать активный эпидпроцесс.

При этом, он не сообщил, когда школьники вернутся с отдыха.

«Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а дальше будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения».

В министерстве здравоохранения также сообщили, что невакцинированных от COVID-19 сотрудников образовательных учреждений не будут допускать к работе. Ляшко говорит, что если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

В Украине зафиксировано 16 309 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 1588 детей и 288 медработников.

В Украине «оранжевой» зоне карантина соответствуют уже 15 областей.

Напомним, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидемической опасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолетов и пассажиров COVID-сертификата.