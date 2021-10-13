Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какая погода будет в Украине до конца недели — потеплеет, но местами ожидаются снегопады.

В комментарии Обозревателю она сообщила, что воздух начнет снова прогреваться с четверга. Конечно это будут уже не летние градусы, но на праздники погода порадует солнцем.

Птуха рассказала, что через территорию Украины движется циклон с юго-запада, а это значит, что в ряде областей будет дождливо. По ее словам осадки в первой половине недели возможны в Винницкой, Житомирской, Одесской областях. Сыро будет также на севере.

Прохладнее будет в горах. В Карпатах столбики термометров упадут до минусовых отметок, возможен снег. Однако с четверга, как и на всей территории страны, в горах также начнет повышаться температура.

«Начиная с 14 октября, практически по всей территории Украины погода будет без существенных осадков. Небольшие дожди возможны в субботу, 16 октября, но локально. В конце недели будет солнечно, так как над нашей территорией будет господствовать очередной антициклон», – отметила специалист.

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили предварительный прогноз погоды до конца недели.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова заявляла, что погода в Украине на Новый год в Украине будет морозной, но при этом без обильных снегопадов.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что погода в Украине в октябре будет мягкой и довольно теплой. Среднемесячная температура будет близкой к климатической норме.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на октябрь. По его словам, месяц будет холодным, но сухим — дождя выпадет не больше 25 мм, что ниже нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.