Новая партия "Украина — наш дом", лидером которой является Борис Колесников, может так и остаться только "партией горсовета на Донбассе" через свою невнятную позицию на оси "власть-оппозиция". Об этом говорится в материале РБК-Украина "Партия регионов-лайт. Почему в новой партии Колесникова нет перспектив". С одной стороны прямой критики президента Владимира Зеленского Колесников аккуратно избегает. Тогда как украинский избиратель любит четко понимать, кто за кого и кто против. Просто стоять в стороне и давать "конструктивные советы", которых никто не просит, — верный путь к поражению. Даже за последние годы было несколько примеров того, как партии, маневрировать между властью и оппозицией и пытались усидеть на двух стульях, заканчивали тем, что проваливались между ними. Но чужие ошибки никого не учат, в том числе и в политике. "Мы хотим, чтобы Украина через двадцать лет вошла в" Большой двадцатки ", — говорится на официальном сайте" Наш дом — Украина ". Но пока, учитывая вышеописанное, более адекватной амбицией для партии выглядит только попадания в любую из горсоветов Донецкой области. Подробнее о том, как новый политпроект копирует идеи и риторику уже забытой Партии регионов, вызывает ассоциации с российской политикой и почему у него нет реальных электоральных шансов — читайте в материале РБК-Украина.