Качество воздуха в Украине с каждым днем ухудшается. Всему виной опасная и вредная традиция сжигать листву.

На это обращает внимание эксперт по работе жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко.

По его словам, завтра или послезавтра «ужасное красно-черное пятно» расширится до Киева, сейчас оно в районе Черкасс и Полтавы.

«Такое количество выбросов бывает только в самых грязных центрах Азии и Африки, и в больших мегаполисах», — комментирует он.

Он также добавил, что всему виной сезонное начало отопительного сезона в сельской местности, сжигание листьев, дров и угля.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какая погода будет в Украине до конца недели — потеплеет, но местами ожидаются снегопады.

Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.