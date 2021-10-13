В Киевской области нейтрализовали банду известного криминального авторитета. Участники банды выбивали несуществующие долги с населения, а также облагали "данью" местных предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины. Путем запугивания и содержания в страхе граждан, по данным СБУ, банда планировала установить и распространить свое преступное влияние на территории Киевской области. "В состав группировки входило трое жителей Переяслава. Их координировал криминальный авторитет, ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений", — рассказали в СБУ.

Фото: СБУ разоблачила банду в Киевской области (ssu.gov.ua) Правоохранители задокументировали факт вымогательства 10000 долларов из двух бизнесменов. Злоумышленников задержали во время передачи части денег от предпринимателей в одном из ресторанов Переяслав. По месту жительства организатора банды прошли обыски, в ходе которых обнаружили крупную партию наркотиков, упаковочный материал и веса.