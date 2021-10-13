В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощущались в районе села Бытков Надворнянского района.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Эпицентр землетрясения специалисты зарегистрировали около 10:25 неподалеку Богородчан, вблизи дороги Р-38 Богородчаны-Гута на глубине 5 км.

Специалисты отметили, что по классификации землетрясений этот относится к неощутимым. Согласно расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Данных о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения нет.

В японской префектуре Тиба произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате пришлось приостановить метро в Токио и движение скоростных поездов «Синкансэн».

Утром 23 сентября в Украине произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.