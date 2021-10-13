В Украине начинается отопительный сезон — тепло сначала подают на социальные объекты. До конца отопительного сезона украинцы могут рассчитывать на получение субсидий.

Напоминаем, что документы на получение субсидий можно подать, обратившись к представителю территориальной общины или ЦНАП, в орган социальной защиты населения, отправив документы через «Укрпочту» или же подав заявку на сайте министерства социальной политики.

Для этого нужно заполнить заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц. Бланки, а также образцы их заполнения размещены на сайте Минсоца.

При необходимости к пакету документов можно добавить договор найма (аренды) жилья (при наличии), справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ДФС, ПФУ), другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости). Например, документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации.

Документы можно подавать уже сейчас, субсидию назначат до конца отопительного периода — до весны 2022 года.

Как сообщалось ранее, власть сокращает количество субсидиантов из-за нехватки бюджетного финансирования.

На начало октября около полумиллиона украинских семей не получили жилищные субсидии. При этом в сентябре численность получателей субсидий увеличилась на 100 тысяч — если в начале месяца было 2,4 млн домохозяйств, то сейчас — более 2,5 млн семей оформили субсидию.

