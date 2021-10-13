Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения сыну експрезидента Украины Виктора Януковича Александру по делу о резиденции "Межигорье". Его заочно арестовали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). ВАКС 13 октября удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованном с прокурором САП и избрал Александру Януковичу мера пресечения в виде содержания под стражей. В САП напомнили, что сын президента беглого вместе с отцом подозревается в незаконном использовании комплексом сооружений государственной резиденции "Межигорье" на территории Вышгородского района. Ущерб, который они нанесли государству, оценивается в сумму более 500 млн гривен. Напомним, ранее в этом деле ВАКС заочно арестовал експрезидента Украины Виктора Януковича. Отметим, ходатайство от НАБУ и САП об аресте Януковича и его сына по делу о присвоении "Межигорье" было подано в ВАКС в конце июля текущего года.