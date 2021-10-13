Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении судей Верховного Суда. В документе два человека — Татьяна Чумаченко и Валерий Картер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента. Отмечается, что назначение произведено в соответствии с частью пятой статьи 126, части первой статьи 128 Конституции Украины и статей 80, 81 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей". Согласно указу президента должности в Верховном суде получили: Чумаченко Татьяна Анатольевна назначена в Кассационный административного суда; Картер Валерий Иванович — в Кассационный суд.