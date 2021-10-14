Арсен Аваков после отставки с поста главы МВД почти три месяца избегал высказываний на общественно-политические вопросы, на днях сообщил о "возвращении из отпуска", и в праздники Покрова и День защитников и защитниц Украины выступил с обращением, раскритиковав позицию возвращения оккупированных территорий страны "исключительно дипломатическим путем ". Об этом бывший чиновник написал в своей колонке на "Украинской правде". Экс-министр отметил, что 14 октября 2021 — 2740-й день гибридной войны РФ против Украины. "Более 4000 погибших украинских военных, и почти столько же — гражданских. Около 20 000 раненых — как среди гражданского, так и военного населения … 14 октября мы благодарим наших Героям и чтим тех, кто погиб, защищая целостность и суверенитет государства" , — заявил Аваков. Он обратил внимание, что не понаслышке знает, что такое безопасность государства (возглавлял МВД более 7 лет), и "разнес" озвучены высокопоставленными военными тезисы о возвращении оккупированных Крыму и некоторых регионов на востоке Украины только с помощью дипломатии. "Следовательно странно слышать от некоторых армейских генералов, Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о" возвращении исключительно дипломатическим путем ", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, и иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий ", — пишет Аваков. Бывший чиновник настоятельно призвал закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. "И речь идет даже не о формальном документ, а законодательно закрепленную роль и место каждого государственного института, каждый украинском в этом процессе", — рассказал Аваков и напомнил, что еще в 2018 году такая стратегия была принята на уровне МВД. "Сегодня критически необходимо Национальная единая стратегия по Крыму и Донбассу, наработки которой — совместная миссия парламента, президента и правительства, при тесном сотрудничестве с гражданским обществом и нашими международными партнерами", — заявил бывший министр. Напомним, вскоре после отставки Арсен Аваков уже нашел новую работу и сообщил об этом в сети. Также сообщалось, что недавно украинцы оценили возможности возвращения оккупированного Крыма.