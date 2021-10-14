Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о прекращении соглашения с Евросоюзом о реадмиссии лиц, находящихся без разрешения. Документ вступает в силу сегодня, 14 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальный правовой интернет-портал страны. Его подготовили в рамках мер в ответ на действия ЕС в отношении Беларуси. "Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, находящихся без разрешения, подписанного в Брюсселе 8 января 2020", — говорится в документе. В соглашении определен механизм передачи, приема и возвращения лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и жительства. Реадмиссия — согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, подлежащих депортации из другого государства. Ранее власти Литвы, Латвии и Польши объявили режим ЧС из-за наплыва мигрантов из белорусской территории. Литовский парламент одобрил идею строительства на границе четырехметрового забора с колючей проволокой. В Латвии не исключили установку временного забора из колючей проволоки. О намерении построить 2,5-метровый забор на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов также объявили власти Польши. Европарламент назвал опрокидывания мигрантов гибридной атакой Минска. Также предполагается, что в миграционной кризисе заинтересована Россия.