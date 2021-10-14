14 октября в Днепре в Туннельной балке устроили праздничные соревнования ко Дню казачества. В мероприятии приняли участие более 300 воспитанников внешкольных учреждений города со своими семьями. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровской городского совета. "Сегодня здесь непосредственно отмечаем День казачества. Но мы знаем, что на 14 октября приходится целых четыре важные для Украины и Украинской праздники (Покрова, День казачества, День защитников и защитниц Украины и День основания Украинской повстанческой армии, — ред.), И во время сегодняшнего мероприятия мы проговариваем важность и историю всех четырех праздников, чтобы дети понимали, что все они связаны между собой. Формат уникален тем, что он родной, теплый и хороший, ведь является семейным. Хочется пожелать мира нашей стране, а всем семьям согласия и присоединяться к нашей крепкой семьи внешкольного образования ", — сказала директор департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания ДМР Дарья Белая. Для участников подготовили большой квест с 20 локаций. За прохождение конкурсов дети и взрослые получают местные деньги — отаманчикы и кошевые, — которые после обменивают на подарки. Также для участников приготовили угощение национальными блюдами (борщом и кулешом). "День казачества мы празднуем каждый год и каждый год собираемся большими семьями. Сегодня мы подготовили тематический квест с задачами, связанными с изучением традиций, праздников, национальных символов и др. Также у нас происходит концертная программа, где дети представляют свои вокальные и танцевальные номера. И парад вышиванок ", — рассказала подробнее директор КЗПО" Детско-молодежный центр "Лидер" ДМР Ирина Власенко. В параде вышиванок приняла участие Анна Иванова со своими маленькими дочками Машей и Дианой. "Мои девушки учатся в вокальной студии, поэтому о празднике мы, конечно, знали и тщательно готовились. Кроме вышиванок, мы надели еще и веночки. Нам такое празднование дает не только удовольствие, но и определенные знания и возможности воспитывать в детях патриотизм и любовь к своей стране ", — сказала Анна. Девушки из танцевальной студии "Радуга" Мария и Полина приняли участие почти во всех конкурсах. "Мы уже успели станцевать, спеть, сыграть в шахматы, рисовали и стреляли из лука, а также приняли участие в конкурсе" лыжи ". Собрали отаманчикив и отряда. Планируем обменять их на подарки, а также поесть кашу. Нам очень нравится. Здесь весело и интересно ", — поделились впечатлениями девушки. Как сообщалось, 13 октября, в 80-ю годовщину массовых расстрелов евреев города нацистами во время Второй мировой войны, в центре Днепра провели Марш памяти, который начали с общей молитвы. Именно здесь в 1941 году оккупанты собирали еврейское население и в течение двух дней убили 11 тыс. Евреев.