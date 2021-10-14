Сегодня, 14 октября, отмечается День защитников и защитниц Украины. В связи с праздником, украинцы будут отдыхать 4 дня подряд, но пятницу нужно будет отработать. Лучшие поздравления в стихах, СМС и открытках читайте в нашем материале ниже. Поздравления в стихах *** Тебя мой защитник поздравляю! И от души тебе желаю, Любовь, радости, добра. А нам — безоблачной жизни! *** Спасибо, воины мои, за то, Что храните Украины! Спасибо вам за тихий мирный сон, Спасибо вам за то, что вы живы, Спасибо, ангелы мои *** Спасибо тебе, друг, сохранивший Любовь в сердце к слуги края Несмотря на все распри … Но я точно знаю, Что ты по-другому бы не смог! Для победы все сделает сумей В это трудное для Украины время! Ты устоишь за себя и за нас, Спасибо тебе, друг, что живой! *** Воин, рыцарь славный, Ты оружие держишь в руках, Чтобы на нашу страну-государство Злой НЕ позарился враг. Будь мужествен и любой достойный Ты славы своих родителей, Отважный вкраинский воин, Потомку славных казаков! *** Поздравления в СМС *** Позвольте поздравить вас с праздником мужества и патриотизма, праздником истории и добра — Днем защитников и защитниц Украины. Это праздник всех, кто любит и защищает свою родину. Это — праздник Украины. Пусть ваш дом будет наполнен светом и любовью, а работа приносит только удовольствие! *** Преклоняюсь перед твоим мужеством. Я уверена, что благодаря таким героям, как ты, нас точно ждет победа. С Днем защитников и защитниц Украины! *** От всего сердца желаю вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного счастья, радости и добра! *** Сегодня поздравляем всех военнослужащих Украины. Вы — наши защитники, опора государства. Спокойствие наших домов, покой близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с наилучшими пожеланиями: добра, светлого настроения и победы! *** Поздравления в открытках Напомним, на Покров Пресвятой Богородицы никогда не нужно ставить этот запрет, иначе будет год несчастий. Мы также писали о сильной молитве на Покров Пресвятой Богородицы, которая исполнит ваше самое заветное желание.