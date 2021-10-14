Активные вещества мы можем получать из добавок к пище — БАДов, а можем непосредственно принимать от природы. А среди них те, которые отвечают за женскую красоту и молодость? Конечно! Нутрициолог Анна Кугук в своем Instagram рассказала о двух орехи, которые помогут оставаться молодыми и здоровыми. Два орехи для женского здоровья и красоты 1. Бразильский орех. Содержит огромное количество питательных веществ! Этот орех — источник аргинина (аминокислоты, способствует свертыванию крови) и флавоноидов (антиоксидантов, важных для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний). Также бразильский орех: нормализует уровень сахара в крови, способствует снижению холестерина, улучшает работу щитовидной железы, стимулирует мозговую деятельность, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, обладает омолаживающим действием, поскольку восполняет недостаток селена в организме. Ведь именно селен не дает людям преждевременно стареть! Также селен укрепляет иммунитет и является профилактическим средством развития онкологических заболеваний.

Орехи для женского здоровья и красоты (фото: pexels.com) Бразильский орех особенно полезен для женщин: Стабилизирует гормональный фон, Борется с угревой сыпью, насыщает необходимыми веществами во время беременности. Высокая калорийность этого продукта и аллергенные свойства накладывают ограничения для людей, имеющих проблемы с почками, аллергиков и маленьких детей. Необходимая суточная доза — 2 шт. в день.

Должен быть на каждой кухне (фото: pexels.com) 2. Миндаль. Он не раз оказывался на первой строчке рейтинга орехов по полезности. Еще бы! Посмотрите только, на что он способен: ⠀ поддерживает красоту и молодость кожи, волос, ногтей. полезен для сердечно-сосудистой системы, нервной системы и головного мозга. помогает нормализовать сон, улучшает настроение, снижает вероятность развития сезонной депрессии и улучшает память. на первом месте полезности для будущих мам. может способствовать снижению веса, улучшает работу пищеварения. укрепляет иммунитет. Ранее нутрициолог рассказала, как лечить кандида в домашних условиях.