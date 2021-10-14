Электронная трудовая книжка в Украине официально действует уже с июня 2021 года. Этот формат нужен, чтобы уменьшить объемы бумажной работы, снизить риски потери документов. Благодаря такой системе удобно проверять свой страховой стаж, а в будущем пенсия будет начисляться автоматически. О нюансах оформления электронной трудовой рассказали в Управлении Гоструда. Украинский напомнили, что для полноты информации в электронной трудовой необходимо подать скан-копии следующих документов: записи в бумажной трудовой; документы о получении образования (до 2004 года в стаж учитывалось обучение в учреждениях высшего образования по дневной форме) свидетельство о рождении ребенка (для женщин); военный билет и другие документы. Это очень важно, так как все они влияют на расчет стажа. После отправки цветных скан-копий специалисты территориальных органов Пенсионного фонда сверят их с данными в реестре застрахованных лиц, и оцифруют то, чего будет не хватать. Где найти электронную трудовую? Скачать е-документ можно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Для этого нужно авторизоваться: с помощью квалифицированного электронной подписи (КЭП) — его можно получить в налоговой, аккредитованном центре сертификации ключей, через банки; под логином и паролем — код выдается в территориальных органах ПФУ; через сервис ID.GOV.UA, предусматривающий идентификацию по ЭЦП, мобильным телефоном (Mobile ID) или наличия счета в одном из 27 банков Украины (Bank ID). В Гоструда также отметили, что сведения о трудовой деятельности могут вносить как сами работники, так и их работодатели. Ранее мы писали, что сразу миллиону пенсионеров с 1 октября повысили пенсии. Кто сможет теперь ежемесячно получать по 400 грн доплаты.