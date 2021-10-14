Популистские идеи власти отобрать у частных владельцев их природный газ соответствуют интересам России и ее политического руководства. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата "Слуги народа" Людмила Буймистер в Facebook. "В интересах" запоребрика "или когнитивный диссонанс власти. Популисты-приспособленцы окончательно сломают недостроенный энергетический рынок и выполнят задание Кремля. Ведь Путин давно мечтает" сломать "независимый энергетический рынок в Европе, а с ним и весь Европейский Союз", — сообщила нардеп. Решение об экспроприации газа приведет к тому, что частные компании просто сократят добычу украинского газа, а "Нафтогаз" окончательно станет монополистом. "Как к этому отнесутся наши западные партнеры никого не волнует. Затем, обвинив олигархов, власть пойдет на поклон в Москву по долгосрочному прямому контракту. А в обмен Кремль выдвинет политические требования — отказ от Крыма, выборы на Донбассе … ну, стандартный их перечень. Таким образом, Украина окончательно сольют под тоталитарный режим Путина. И случиться все может уже в этом отопительном сезоне ", — подытожила Буймистер. Как сообщалось, ранее народный депутат Алексей Кучеренко заявлял, что правительство полностью провалило подготовку к отопительному сезону и сейчас хочет как во времена советской власти экспроприировать газ у частного бизнеса.