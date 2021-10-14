В Швеции и Италии ученые провели исследование, которое показало, что в большинстве переболевших коронавирус антитела сохраняются до 15 месяцев. Об этом говорится в статье на сайте bioRxiv.org. Что показало исследование В ходе исследования были проанализированы 188 образцов крови в 136 выздоравливающих пациентов, которые болели в разной форме. Для сравнения также взяли образцы крови 23 вакцинированных людей. Ученые выяснили, что пик количества антител приходился на 15-28-й день после инфицирования. Затем ответ антител IgG и титры нейтрализации плазмы постепенно снижались, но стабилизировались через шесть месяцев, а плазмонейтрализуюча активность против варианта вируса G614 сохранялась до 15 месяцев. Также средние нейтрализующие титры против беты, гаммы и дельта вариантов в плазме, собранной на раннем (15-103 дней) и позднем (9-15 месяцев) этапах выздоровления, были в 16 и 8 раз ниже, чем против G614. Поэтому специалисты пришли к выводу, что иммунитет против коронавируса в целом длительный, но распространение новых вариантов "вызывает большое беспокойство". Чтобы уберечься от COVID-19, нужно придерживаться следующих советов: Держитесь на безопасном расстоянии от других людей (менее 1 метра), даже если они не выдаются больными; Надевайте маску, находясь между людьми, особенно когда вы в помещении или не можете физически дистанцироваться; Отдавайте предпочтение открытым местам и хорошо проветриваемым помещением; Часто мойте руки мылом и водой или используйте спиртосодержащие антисептик для рук; вакцинируйтесь; Во время кашля или чихания прикрывайте нос и рот изогнутым локтем или салфеткой; Если плохо себя чувствуете, оставайтесь дома. Ранее мы сообщали, что Ляшко рассказал, что жертвами фейков о вакцинации становятся дети. Также недавно мы сообщали, нужно делать компьютерную томографию во время COVID.