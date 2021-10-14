Министерство иностранных дел России считает, что размещение новой военно-тренировочной миссии Европейского союза в Украине может усилить эскалацию на Донбассе. Реализация этих планов якобы нарушает минские соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, планы ЕС и Украиной о развертывании миссии вызывают озабоченность у Москвы. "Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, в прямую противоречит минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности на Донбассе", — отметила она. Она также добавила, что Москва призывает "отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага". Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что военно-тренировочная миссия ЕС должна появиться до конца года. К этому размещения новой миссии поддержал президент Украины Владимир Зеленский.