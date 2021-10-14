С начала суток 14 октября на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Ситуация на линии разграничения остается контролируемой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил. "В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", — говорится в сообщении. В штабе подчеркнули, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. "Украинская подразделения продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", — добавили военные.