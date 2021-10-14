Те, кто не понаслышке знает, что такое ощущение комка в горле, часто думают, что все дело в щитовидке. При этом они не догадываются, что причина — в желудке. Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram рассказала, чем на самом деле возникает комок в горле. Клубок в горле — неочевидный симптом заброс кислого содержимого из желудка в пищевод. В результате может развиться ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) — наиболее частая проблема пищевода и сама неадекватная в лечении.

При изжоге кислотность часто бывает снижена (фото: pexels.com) Вы думали, что "изжога" — признак повышенной кислотности желудка? А вот и нет! В норме рН желудочного сока — 1-1, 5. Изжога — это просто упрек кислого содержимого желудка в пищевод. И происходит это не из-за степень кислотности, а из-за нарушения моторики желудочно-кишечного тракта. Более того: при изжоге кислотность часто бывает снижена. Даже рН 3-4 желудочного сока все равно будет слишком кислым для слизистой пищевода — и также будет ее раздражать. Иногда клубок в горле — единственный признак заброса, изжога — не постоянен спутник этого состояния.

Есть неочевидные признаки рефлюкса (фото: pexels.com) Другие неочевидные признаки рефлюкса: Хроническое покашливание и охриплость голоса Псевдокардиальни боли за грудиной и нарушения ритма сердца по типу экстрасистолий Болезненность при глотании Повышенное содержание слизи шейные боли Хронический ларингит, фарингит Язвы слизистой оболочки рта, воспаление сосочков и жжение языка гингивит, пародонтит, эрозии эмали зубов Причины упреков: диетические погрешности (переедание, острая и жирная пища, алкоголь, кофе, шоколад, газированные напитки) грыжа пищеводного отверстия диафрагмы прием лекарственных препаратов (НПВП, блокаторы кальциевых каналов, нитраты, психотропные средства, прогестерон, эуфиллин и др.) ожирение невроз курения ношение тугих поясов беременность инфекционные заболевания (грипп, герпес, дифтерия и др.) кандидоз травмы, ожоги Как правило, изжога лечится антацидами (альмагель, ренни …) или ингибиторами ИПП (омез, так …), но это временная мера, которая наносит больше вреда, чем пользы. Ранее врач назвала самый доступный Суперфуд, который поможет наладить пищеварение.