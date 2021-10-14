По состоянию на 14 октября уже 17 областей Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы находится в "желтой" зоне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения. Сообщается, что за минувшие сутки "оранжевый" список пополнился Николаевской и Тернопольской областями. Таким образом, этой зоне отвечают: Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Запорожская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Сумская область Тернопольская область Харьковская область Херсонская область Хмельницкая область Черкасская область Черниговская область Черновицкая область Отметим, "оранжевая" зона не содержит дополнительных ограничений, но является сигналом о приближении региона к "красной". На предпоследнем уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные меры. Напомним, завтра в Украине появится первая "красная" зона — в нее войдет Херсонская область. А министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, что еще пять регионов приближаются к показателям этой зоны.