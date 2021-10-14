Российская Федерация направила на оккупирован Донбасс 103-й так называемый "гуманитарный конвой". Министерство иностранных дел ответило нотой протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД. Сообщается, что сегодня Россия в очередной раз проигнорировала предостережения Украины и без его согласия, с нарушением законодательства направила на оккупированные территории "гуманитарный конвой". Перемещение произошло из-за неподконтрольные участка государственной границы, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган". "Отсутствие законных оснований невозможной предусмотрено украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины", — говорится в заявлении. В связи с этим МИД направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием прекратить действия против суверенитета Украины.