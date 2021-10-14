Погода в Украине в четверг, 14 октября, будет солнечной и без дождей. При этом в некоторых областях температура воздуха прогреется до 16 градусов тепла. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. В западных областях без осадков. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях + 9 + 11. Во Львовской, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях + 8 + 10. На севере страны также без дождей. В Черниговской и Сумской областях + 10 + 12. В центральной части Украины без осадков. В Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Винницкой областях + 10 + 12. В Днепропетровской области + 11 + 13. На востоке без дождей. В Донецкой области + 12 + 14 в Луганской — + 13 + 15 в Харьковской — + 11 + 13. На юге также без осадков. В Запорожской области + 15 + 17, в Херсонской и Николаевской — + 14 + 16, в Одесской — + 13 + 15. В оккупированном Крыму сегодня без осадков и ожидается + 14 + 16. В Киеве без дождей. Днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +12. При этом будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м / с.

Погода в Украине 14 октября (погодная карта: meteo.gov.ua) Напомним, что украинский ждут четыре выходных дня подряд, но один день придется отработать. Мы также писали о том, что Украина накрывает ужасный смог. Такое бывает только в грязных центрах Азии и Африки.