Известный украинский хореограф, участник проекту "Танцы со звездами" Максим Леонов попал в ДТП. Его пост в социальных сетях напугал поклонников. Фото разбитой машины и видео с объяснениями Максим Леонов разместил на своей странице в Instagram. Хореограф разместил фотографию своего разбитого автомобиля BMW и сообщил, что попал в аварию. На снимке видно, что удар пришелся на переднюю часть автомобиля со стороны водителя. Разбитая фара и бампер, а общий ущерб достаточно сильна. Леонов подписал снимок очень лаконично: "Приехали".

Фото: instagram.com/maksleonov_official Позже он записал короткое видео для поклонников. Где именно произошло ДТП и деталей Леонов сообщать не стал. Он извинился, что напугал поклонников и успокоил их, что с ним все в порядке. "Извините за шок-контент среди бела дня. Все живы, все здоровы. Это самое главное. Любите жизнь, это именно кайфово, что у нас есть", — сказал Макс Леонов. Макс Леонов — известный украинский хореограф и танцор. Двукратный вицечемпион мира в латиноамериканской программе и вицечемпион Украины. В 2018 году стал участником проекту "Танцы со звездами". Его партнершей стала Маша Ефросинина. Вместе они дошли до пятого выпуска шоу. В 2019 году Леонов снова стал участником проекту — с Еленой Кравец. Они дошли до четвертьфинала шоу. В 2020 году партнершей Леонова стала Санта Димопулос. Пара стала победителями проекту "Танцы со звездами". В 2021 году Максим Леонов участвует в проектах в паре с певицей Евгенией Власовой. Напомним, ранее мы писали о том, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук сообщила о трагедии в семье. А также рассказывали о том, что певица Евгения Власова сделала неожиданное признание на "Танцах со звездами".