Украинские среди погибших и раненых в результате стрельбы, произошедшей в Бейруте, нет. Посольство Украины в Ливане открыло круглосуточную горячую линию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко. "Следим за ситуацией в Бейруте. Граждан Украины среди пострадавших пока нет", — написал Николенко в Twitter. Представитель МИД добавил, что посольство Украины открыло круглосуточную горячую линию для оказания помощи украинском: +961 5921 668. Напомним, сегодня, 14 октября, в Бейруте неизвестные открыли огонь на акции протеста. Ее участники требовали отставки судьи, который ведет расследование взрыва в порту в августе 2020 года. По данным CNN, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 6 человек и более 30 получили ранения. Издание отмечает, что стрельбу по протестующим вели снайперы с крыш и боевики на улицах. Для наведения порядка в столицу Ливана введены войска и бронетехника.

Beirut.The Lebanese capital descended into chaos today as gunfire was exchanged in the centre of the city. Hezbollah and its allies had been protesting for the removal of the judge leading the inquiry into the Beirut blast last year before violence erupted. pic.twitter.com/HPq5qYtZ7W — UncleRandom (@Random_Uncle_UK) October 14, 2021

Extrem verst & ouml; rende Bilder aus #Beirut: Aus der s & uuml; dlichen Dahieh ziehen schiitische K & auml; mpfer ins Stadtzentrum. Ausgangspunkt der heutigen Eskalation waren Sch & uuml; sse auf demonstrierende Hisbollah-Anh & auml; nger, die am Justizministerium gegen den Ermittlungsrichter Bitar protestierten. pic.twitter.com/3r8z0Vku4v — Martin Glasenapp (@MartinGlasenapp) October 14, 2021