В Чернобыльском заповеднике показали птицу, которую увидеть сейчас, является большой удачей. Это — тетерев. Об этом сообщается на Facebook-странице заповедника. Птицу не так часто встретишь на Полесье, но постепенно она обживает заповедную территорию. "Косачей и тетеручок на Полесье не так много, как это было раньше. Но постепенно они обживают заповедную территорию. Более заметный бровастого красавец мужчина, а вот рябенькая курочке легче маскироваться. Кстати, в тетерева — хорошие слух и зрение. Ничего оговорили птицы "глухой тетерей", — рассказали на странице заповедника.

В Чернобыле показали тетерева (фото: facebook.com/zapovidnyk2018) для справки Самка и самец тетерева по внешнему виду заметно различаются. Самцы обычно достаточно большие, они могут весить до полутора килограммов, а самки редко достигают килограмма и окрашены пестро, но не так ярко. Внешним видом тетерев, действительно, чем-то напоминает домашнюю курицу — у него такой же пухлый и рядом оперенный туловище, а мясистые красные брови у глаз издалека похожи на яркий петушиный гребень. Для своего проживания тетерева чаще всего выбирают березовые леса, но не густые, а чередуются с хлебными полями. Как мы ранее писали, в Чернобыле показали хищника-любителя "ночной жизни".