В Вакулова Днепропетровской области стартовали работы по строительству малого группового дома для детей-сирот Криворожского района. Здание возведут и обустроят по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко. "Воплощаем новые стандарты в воспитании сирот и детей, лишенных родительской опеки. В разных уголках области сводим малые групповые дома. Обстановка в домах максимально приближена к домашней. Чтобы малышей было комфортно и уютно", — прокомментировал глава области Валентин Резниченко. Одноэтажное здание возводят недалеко от школы, рядом с новой амбулаторией. Внутри обустроят 5 спален. Игровую, гостиную, столовую и кухню объединят в большую комнату-студию. Фасад и кровля дома утеплять, а снаружи смонтируют террасу, где летом можно будет завтракать, обедать или отдыхать. Рядом с домом обустроят двор с клумбами, где будет расположена детская площадка для активных игр. Всего в доме смогут жить 10 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Они будут посещать сельские детсад и школу. В данный момент подрядчики обустраивают фундамент здания, а также подготавливают котлован для заливки бетоном. Кроме дома в Вакулова, на Днепропетровщине уже построений 6 подобных объектов для детей-сирот: в Богдановке, Каменском, Петриковке, Покрове, Раивци и Соленом. Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепропетровской области начали строить второй детсад-подкову.