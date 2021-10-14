В четверг, 14 октября, жители Харькова удивились тем, что на улицах города они увидели пену. Люди начали все снимать на телефоны и выкладывать в сеть. Об этом сообщает Telegram канал "трухи Харьков". У людей появились разные версии, почему улицы покрылись пеной. Некоторые считают, что это произошло из-за каштаны, другие же говорят, что во всем виновата местная ТЭЦ. Одни уверены, что это произошло из-за каштаны, а другие обвиняют в этом местную ТЭЦ. Пену видели на улицах киргизская, Героев труда, Энергетическая, Жасминовый бульвар и многих других. Ежегодно на ТЭЦ такое при запуске отопительного сезона; Реакция от листьев и дождя А ничего, что ТЭЦ далеко от места, где снимают видео? Во многих дворах такое; Это от каштанов; Нет, от каштанов ее меньше намного. Это же Турбоатома. Значит с Атомного реактора утечка. Не надо бить тревогу, зачем. подумаешь; Плоды каштанов содержат сапонины, которые при взаимодействии с водой образуют белую субстанцию. Поэтому, когда приходит осень и начинают падать каштаны, в том числе и на дорогу, проезжающие машины властвуют и превращают в кашу, которая затем и превращается в пену. Напомним, в Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию. Мы также писали о том, что украинские полярники показали аномалию в Антарктиде.