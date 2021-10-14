В Польше микроавтобус с украинскими врезался в грузовик. В результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTO.pl. По данным издания, ДТП произошло недалеко от города Немодлин на юго-западе Польши. Автобус с украинскими около 06:15 по местному времени на автостраде А4 врезался в кузов грузовика. Обе машины двигались в одном направлении. Всего в автобусе находились восемь человек — все граждане Украины. В результате удара пострадали пять человек. Их госпитализировали. О состоянии их здоровья не сообщается. После столкновения автомобили съехали на аварийную полосу. Правая полоса автострады А4 в сторону Вроцлава закрыта на месте ДТП. Движение происходит только по левому ряду.