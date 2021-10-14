В мире впервые более чем за десять лет выросла смертность от туберкулеза. В ВОЗ отметили, что такое положение с инфекцией связан с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прессрелизы Всемирной организации здравоохранения. "Пандемия COVID — 19 обратила назад многолетний глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом, и впервые за более чем десятилетие смертность от туберкулеза выросла", — говорится в релизе со ссылкой на доклад ВОЗ о туберкулезе за 2021. Отмечается, что в 2020 году от туберкулеза умерло больше людей, по сравнению с 2019-м, а общие затраты на основные противотуберкулезные мероприятия снизились. Как отмечается в докладе, в прошлом году от инфекции умерли около 1,5 миллиона человек. "Увеличение числа смертей от туберкулеза произошло в основном в 30 странах с высоким бременем заболевания", — отметили в ВОЗ. В организации спрогнозировали, что число людей, больных туберкулезом и умирающих от этого заболевания может быть гораздо выше в 2021 и 2022 годах. По оценкам ВОЗ, около 4,1 миллиона человек в это время страдают этой инфекцией. "Эта цифра выросла с 2,9 миллиона в 2019 году", — говорится в релизе. ВОЗ также сообщили о сокращении мировых расходов на услуги по диагностике, лечению и профилактике туберкулеза с 5,8 до 5,3 миллиарда долларов.