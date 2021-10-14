Всемирная организация здравоохранения до сих пор не исключает версию о лабораторном происхождении коронавируса. В частности, о том, что пандемия COVID-19 произошла в результате утечки вируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреесуса для Corriere della Sera. "Мы должны сделать все возможное, чтобы лучше понять истоки этой пандемии", — отметил он и добавил, что в Китай направили несколько миссий, чтобы понять причины распространения COVID-19. Он подчеркнул, что в августе была создана SAGO — Научная консультативная группа по происхождению нового патогена. Эта группа дает рекомендации ВОЗ по рамок исследований происхождения Sars-Covid-2. "Все гипотезы должны быть изучены, от передачи от животных к утечке из лаборатории, которая еще не была категорически исключена. С самого начала ВОЗ постоянно призывала к полностью открытого и прозрачного научного процесса для понимания первых дней пандемии. Важно помнить, что исследование происхождения вируса — это вопрос науки, они трудны для исполнения и требуют времени ", — добавил Гебреесус. Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ создала новую группу для выяснения происхождения COVID-19. Китай отрицает версию об утечке вируса из своей лаборатории и просит ВОЗ проверить на предмет утечки американские лаборатории.