В четверг, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на Донбасс. Глава государства посетит позиции ООС и торжественные мероприятия в Мариуполе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс служба Офиса президента. "Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области", — говорится в сообщении. Отмечается, что президент побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил. Кроме того, глава государства посетит Мариуполь. Здесь он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.