Боевики размещают тяжелую военную технику на Донбассе. Ее заметили наблюдатели из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ОБСЕ по 14 октября. ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода на неподконтрольной украинскому правительству территории 1 реактивную систему залпового огня "Град", 5 гаубиц ( "Акация", "Гвоздика", "лягушка", "Мста-Б", Д-20) и 1 противотанковую пушку "Рапира". Ее засек беспилотник ОБСЕ на взлетно-посадочной полосе аэродрома вблизи н. п. Победное. По линиям отвода, но вне выделенными местами хранения вооружения ОБСЕ обнаружила на том же аэродроме 2 зенитных ракетных комплекса, 2 миномета и 2 танка (Т-72, Т-64). Также наблюдатели отметили признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. Вблизи н. п. Нижнее Лозовое (Донецкая область) боевики разместили зенитную установку, а в поселке длинные недалеко от Луганска — 4 боевые машины пехоты. Напомним, что на Донбассе усилились обстрелы. ОБСЕ отмечает многочисленные нарушения режима прекращения огня в районе Марьинки и Попасной.