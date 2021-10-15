Людям с диабетом второго типа необходимо избегать продуктов, которые повышают уровень сахара в крови. В первую очередь, это касается сладких напитков и продуктов с содержанием сахара. Врач Шарлотта Нортон из Великобритании назвала несладкие продукты, которые могут повышать сахар в крови. Первым в списке медик отметила йогурты с фруктовыми наполнителями. Она посоветовала избегать их любой ценой, потому что в них содержится много сахара. Также следует избегать употребления сухофруктов, белого хлеба и белого риса. "Когда дело доходит до диабета, фрукты часто неправильно воспринимают", — отметила Нортон. Она пояснила, что сухофрукты не подходят для питания тем, у кого повышенный уровень сахара в крови. Однако, виноград употреблять стоит, поскольку он служит отличным источником клетчатки для организма. "Я не могу не подчеркнуть важность клетчатки. Поскольку потребление клетчатки замедляет процесс пищеварения, она помогает контролировать уровень сахара в крови. Такие продукты, как бобы, брокколи, авокадо и яблоки являются отличными источниками клетчатки", — добавила специалист. Также врач посоветовала людям с диабетом второго типа употреблять некоторые продукты в большем объеме. Например, нежирного мяса или его заменителей — для тех, кому противопоказаны насыщенные жиры. Основой здорового питания врач называет овощи, потому что они способны насытить организм не только клетчаткой, но и витаминами и минералами. Напомним, ранее мы писали о том, что дети болеют коронавирус не менее взрослых и тоже могут получить серьезные осложнения. А также рассказывали о том, что с 1 октября инсулин в аптеках будут выдавать только по электронным рецептам.