Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в одну из калифорнийских больниц. Врачи бывшего президента рассказали о его самочувствии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Официальный представитель Клинтона Ангел Урена сообщил, что 75-летний Клинтон был госпитализирован во вторник вечером в медицинский центр UCI в Ирвине "из-за инфекции, не связанную с COVID-19". "Он выздоравливает, в хорошем настроении и невероятно благодарен врачам, медсестрам и персоналу, которые предоставили ему отличную помощь", — сказал он. Клинтона госпитализировали после того, как он почувствовал усталость. Врачи поставили диагноз сепсис, инфекция кровотока, которая, по мнению врачей, началась как инфекция мочевыводящих путей.

Врачи Клинтона — Альпы Амин и Лиза Бардак — заявили, что бывший президент помещен в больницу для тщательного наблюдения, ему вводили внутривенные антибиотики и жидкости.

"Он остается в больнице для постоянного наблюдения. После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики", — сообщили врачи.

Также медики надеются, что Клинтон вскоре сможет покинуть больницу через хорошее самочувствие.

Также известно, что Клинтона разместили в отделении интенсивной терапии для того, чтобы обеспечить ему покой.