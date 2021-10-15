Гороскоп на 2022 для всех знаков Зодиака женщин расскажет, кому год Тигра принесет удачу, любовь, финансовый успех, новые достижения в карьере. Астрологи дали каждому из знаков совет, как добиться максимальных высот в следующем году и уберечься от проблем, трудностей и невзгод. Об этом пишет SlovoFraza. овен Астрологи говорят, что звезды и планеты будут постоянно посылать женщинам-Овнам подсказки. Ваша задача-правильно их прочитать. В 2022 году представительницам этого знака Зодиака будет особенно везти в работе и бизнесе, возможно увеличение прибыли, новое место работы, открытие своего дела. Во второй половине года успешными будут деловые поездки, смена места жительства, покупка недвижимости. Телец Астрологи уверены, что женщины-Тельцы смогут достичь высот и успеха в любых начинаниях в году Тигра. Главное — выбрать какую-то одну сферу и отдать себя ей полностью. И хотя удача на вашей стороне, энергетический потенциал будет время от времени иссякать. Чтобы этого не произошло, планируйте все свои дела заранее. А мотивации вам уж точно хватит, чтобы впустить в свою жизнь кардинальные изменения. Близнецы Представительницам этого знака Зодиака в 2022 году удастся наладить отношения с любимым человеком, родителями, родственниками. А начиная с лета вам следует полагаться на людей проверенных, которые смогут вам указать верный жизненный путь, подать руку в сложной ситуации, дать верный совет. Лето и осень вам лучше не проводить в одиночестве, ведь залог вашего успеха в командной работе. рак Начало года для женщин-Раков будет не самым приятным, но уже к концу февраля все нормализуется. Вы наполнитесь внутренней уверенностью и красотой. Весна идеально подойдет для поисков второй половинки, а лето — для работы над финансами. А вот осенью Раки могут встретиться с неуступчивостью и агрессией от окружающих, но вы справитесь. Лев Женщин-Львов ожидает довольно изменчивый год, но не стоит волноваться. Вас ждут периоды большой удачи и хорошего настроения, в которые вам удастся сделать что-то очень важное для себя и своей семьи. В общении с окружающими следует помнить, что первое впечатление о человеке в 2022 году будет самым правильным. В этом плане смело можно прислушиваться к интуиции. Дева Девам астрологи рекомендуют в 2022 году чаще идти на компромиссы в семье, а особенно — не давить лишний раз на своего избранника. В году Тигра вы будете чрезмерно экономные, что может раздражать ваших домашних. Чтобы избежать конфликтов, постарайтесь относиться к деньгам немного проще. А также, как бы вам этого не хотелось, прекращайте навязывать свое мнение любимому мужчине — иначе проведете год в спорах и скандалах. Весы Весам в этом году придется встретить на своем пути некоторые трудности. Они смогут преодолеть любые препятствия, но для этого им придется потратить огромное количество сил и энергии. Также перед этими женщинами зимой и весной могут вставать сложные дилеммы. Чтобы сделать правильный выбор, им придется советоваться с близкими. Лучшее время для отпуска — середина лета и начало осени. Скорпион Женщинам этого знака в 2022 году звезды и планеты помогут стать лучше, обрести уверенность и силы воли. Первое, о чем стоит помнить всем Скорпионам — любые проблемы решаемы. Звезды и планеты не будут сталкивать вас с теми задачами, которые не имеют решения. Главная задача для вас — хранить оптимистичный настрой и невозмутимость в любой ситуации. Стрелец Стрельцам необходимо научиться вычислять людей с плохой энергетикой. В идеале развить в себе максимальную самостоятельность и достичь самодостаточности. Ночные светила помогут Стрельцам сделать все возможное, чтобы вы стали сильнее. Астрологи советуют этим женщинам ничего не терять в году Тигра, ведь потерянное уже никогда не вернется. Это касается не только вещей, но и отношений. Козерог Женщинам этого знака астрологи рекомендуют не забывать о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В 2022 году Козерогам придется много работать для того, чтобы зарабатывать уважение, деньги, получать любовь. Безделье будет стоить вам счастье, а любые затраченные усилия принесут свои дивиденды. Укрепить удачу в начале года поможет изменение стиля и внешности. водолей Водолеям год Тигра принесет много финансовой удачи. Также эти дамы могут встретить на своем пути богатого и успешного мужчины. А тем, кто находится в отношениях, удастся их улучшить. Не исключено, что на пути появятся и трудности, токсичные люди. Астрологи утешают, что главные сложности ожидают женщин-Водолеев только в начале года. Далее вас ждет яркий и позитивный период. рыбы Представительниц этого знака Зодиака ждет динамичное и приятное лето в 2022 году, и зима с весной кажутся положительными. В целом весь год Тигра будет для вас финансово и любовно везучим. Астрологи советуют Рыбам наконец заняться тем, что очень долго откладывали — отправляйтесь на отдых, поищите новые увлечения и направления развития, смените обстановку. Ранее астрологи рассказали о знаках Зодиака, которые щедро одарит осень 2021 в различных жизненных сферах. Также астролог Арина Артуровна предупредила об особом период, связанный с напряжением Марса в Плутоне.