Звездные супруги Настя Каменских и Потап продолжают путешествовать по Испании, изучая живописные города. Так, парочка начала из Мадрида, после чего побывала в Толедо и переместилась в Валенсию. Там продюсер пригласил любимую на свидание, а и выбрала яркий и эффектный образ для такого случая. В своем Instagram певица показала фото, сделанное в отеле перед выходом. На снимке Настя изображена вместе с мужем, который стоит чуть позади нее и обнимает за плечо и шею. Артистка же мыло держится за руку любимого и пронзительно смотрит в объектив. Для романтического вечера с Потапом Каменских выбрала короткое платье с запахом трендового синего цвета. Эффектный лук она дополнила черными прозрачными колготками и черной сумочкой элитного бренда Prada через плечо. Волосы исполнительница вложила в свои фирменные кудри, а также сделала яркий вечерний макияж с акцентом на глазах. Потап же надел черные брюки и кофту с принтом. В руке он держал кепку.

Настя Каменских и Потап сходили на свидание в Испании (фото: instagram.com/kamenskux) "Ведет меня на свидание", — отметила в публикации Настя. Читатели засыпали пару теплыми комментариями и пожеланиями. Однако некоторые заметили синяк на ноге у певицы, который виден через кологоткы, и поинтересовались его происхождением. Замечательные, а главное, ребята, вы настоящие. Чувствуется через фото Что за синяк на ноге? Синяк на бедре от любви? Желаем удачно провести вечер У Потапа супер вкус Так на папу здесь похожа Красивые Ребята — вы шикарные Цвет настроения синий! ПАРА ОГОНЬ Идеальная пара Все синяки напоказ! Ранее Настя Каменских игриво выпятила ягодицы и сделала удивленное признание.