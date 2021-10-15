Доктор Комаровский ответил на важный вопрос о "вечно хвоу ребенка", рассказав, как правильно справляться с частыми "простудами". Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram. К Комаровского обратилась мама 11-месячного малыша, который часто болеет "простудой". Женщина жалуется, что каждый месяц это заканчивается бронхитом, и назначением антибиотиков (иногда даже в инъекциях). Мама малыша подозревает, что "всякие инфекции" в дом приносит ее 6-летняя дочь. Женщина спрашивает, нужно ли ей обращаться к иммунологу или стоит закалять ребенка. На что Комаровский ответил, что простуда — болезнь, связанная с переохлаждением, и крайне вероятно, чтобы малыш так часто переохлаждается. Поэтому виновником частых болезней, скорее всего есть разные ОРВИ. А лекарства, особенно антибиотики, при лечении вирусных инфекций — не применяются. "Вирусные инфекции никогда и ни при каких обстоятельствах не лечатся антибиотиками, тем более в инъекциях. Главное, что вы должны понять: ребенок при нормальном лечении не особо боится ОРЗ, гораздо большую нагрузку на организм — это именно лечение ОРЗ лекарствами", — настоятельно рекомендует педиатр. Как же помочь ребенку при вирусных заболеваниях? Педиатр советует создать условия, при которых ребенок с минимальными потерями для здоровья справится с болезнью. То есть — поменьше кормить, побольше поить, поддерживать режим прохладного воздуха, промывать нос солевыми растворами. "В подавляющем большинстве случаев этого достаточно, чтобы ребенок благополучно выздоровел за 4-5 дней. Если вам хватит выдержки и умения" лечить "ОРЗ, чтобы не использовать лекарства, то ничего делать не надо. Если же каждое ОРЗ — повод колоть ребенку антибиотики, то действительно нужно что-то делать … совсем закаливать и вовсе не ходить в иммунологов. А прежде всего самой читать, разбираться, понимать, какие бывают болезни и что нужно делать, то вы не можете договориться с врачом ", — резюмировал он. Раньше Евгений Комаровский разнес десяток аптечных средств, посоветовав не тратить деньги зря.