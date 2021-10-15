В Украине скорее всего будет бустерная вакцинация от COVID. Но также рассматривается вариант повторной двойной вакцинации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра здравоохранения Виктора Ляшко для "Радио Свобода". "Больше всего что будет. Но неизвестно, бустерные или повторно двойные вакцинации. Этот вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации", — отметил он. Министр также в очередной раз призвал всех вакцинироваться от COVID-19. "Все должны также понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, то вакцинуемося, чтобы спасти свое собственное здоровье", — добавил Ляшко. Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Национальная техническая группа скоро рассмотрит вопрос о Бустерная вакцинацию для людей с хроническими болезнями. К этому эксперты ВОЗ рекомендовали Бустерная прививки людям с ослабленным иммунитетом.