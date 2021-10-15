В самолете рейсом Лорнака — Киев пассажир наотрез отказался надеть маску и устроил скандал — нецензурно обзывал других граждан в салоне в ответ на замечание, игнорировал просьбы стюардесс и бортпроводников, демонстрировал грубые жесты. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный". Закончилось тем, что агрессивного мужа, который возвращался в столицу после отдыха на кипрском курорте, задержали правоохранители, которых вызвали прямо на борт. Свинскую поведение туриста в самолете сняли на камеры другие пассажиры, после чего кадры выложили в сеть. На ролике видно, что неадекват с маской под подбородком отказывается надеть ее нормально, как того требуют карантинные правила, матерится и ругается, тыкает "факи" другим пассажирам. Мотивировал свой отказ надеть маску человек тем, что у него якобы сломанный нос, и в ней он якобы может задохнуться до смерти. Чтобы утихомирить нарушителя, который задерживал рейс и скандалил все путешествие, в самолет по приземлению в Киеве вызвали полицейских. Их прибытия на борт пассажиры встретили аплодисментами. Но здесь антимасочник-грубиян стал спорить и с правоохранителями. В результате мужчину арестовали. "Отдохнул. Теперь, скорее всего, ни одна авиакомпания его никогда не возьмет", — отмечается в публикации. Предупреждаем — на видео звучит нецензурная брань!

Видео: в самолете неадекватный турист устроил скандал из-за маску Ранее сообщалось, что подобный инцидент произошел в Харькове, где во время посадки на борт самолета женщина устроила скандал и отказалась надеть защитную маску. Напомним, что Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах карантина — от 21 октября для путешествий необходимо иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус.