На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) были приняты две новые стратегии. Речь шла о биологическая защита и информационную безопасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова. "Еще один вопрос, который рассматривался, — это стратегия биологической защиты. Вы знаете, какие болезни бушуют в мире, они стали для нас вызовом", — сказал Данилов. Он уточнил, что эта стратегия утверждена СНБО для возможности урегулировать данную сферу и чтобы все органы могли реагировать на возникающие вызовы. Секретарь СНБО добавил, что вторая стратегия, утвержденная на заседании, касается информационной безопасности. По его словам, в ходе обсуждения этого вопроса возникли дискуссии. "Речь идет об информационной безопасности, потому что Вы знаете, что агрессия РФ на информационном фронте. Они используют СМИ для влияния на Украину. Эта стратегия была принята на заседании СНБО", — добавил он.