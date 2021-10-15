Погода в Украине 16 и 17 октября будет в большинстве областей сухая и солнечная, но некоторые области посетят дожди и синоптики предупреждают о морозы в ночные часы. Какая погода ожидает украинский в субботу и воскресенье, рассказали в Украинском гидрометцентре. Погода в субботу, 16 октября На востоке будет сухо, небольшой кратковременный дождь может затронуть Полтавскую область. Ночью от +2 до +5 градусов, днем прогреется до +12 +15 градусов. Возможно усиление ветра. В южной части будет тепло, сухо и солнечно. Возможна небольшая облачность и ветер. Ночью в регионе от + 7 до 9 градусов, днем прогреется до +13 +16 градусов, в Одессе до + 12 градусов. В Крыму без осадков, ночью +7 +9 градусов, днем до +15 +17 градусов. На севере ожидается небольшой дождь и усиление ветра. Ночью от +2 до +4 градусов, днем от +11 до +13 градусов. В западных областях будет сухо и солнечно, возможно усиление ветра и ясно. Ночью от +2 до +5 градусов, днем от +11 до +14 градусов. В центральной части страны пройдут кратковременные дожди, возможно усиление ветра. Ночью +2 +4 градуса, днем от +11 до +14 градусов. В Киеве 16 октября без осадков, небольшой ветер. Ночью в столице от + 4 до 6 градусов, днем прогреется до +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 16 октября Погода в воскресенье, 17 октября На востоке страны ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Ночью от +3 до +6 градусов, днем от +11 до +14 градусов. В южных областях немного потеплеет, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +5 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут от +13 до +16 градусов. В Крыму без осадков, солнечно. Ночью +7 +9 градусов, днем от +15 до +17 градусов. На севере будет сухо и солнечно, без осадков. Ночью в регионе +2 +4 градуса, днем от +10 до +12 градусов. В западных областях снова придут ночные морозы, местами температура опустится до -2 градусов. Днем в большинстве областей будет солнечно и сухо, от +10 до +13 градусов. В центральных областях без осадков, солнечно и сухо. Ночью от +2 до +5 градусов, днем от +11 до +13 градусов. В Киеве 17 октября ожидается сухая и солнечная погода, возможна небольшая облачность. Ночью в столице от +2 до +4 градусов, днем от +10 до +12 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 17 октября Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату резкого потепления в Украине до +20 градусов. А также рассказывали о том, как правильно водить машину в дождливую погоду.