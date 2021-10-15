В Российской Федерации считают преждевременными разговоры о новом контракте на транзит газа через Украину. Поскольку нынешний контракт будет действовать еще более трех лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс". Как отметил вице-премьер-министр России Александр Новак, с Украины заключили контракт на транзит газа до 2024 года. "Сейчас рано об этом (о новом контракте, — ред.) Говорить, потому что еще более 3,5 лет до выполнения этого контракта", — заявил он журналистам в кулуарах форума "Российский энергетический неделю". Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Киев будет настаивать на сохранении транзита газа минимум на 15 лет. Но у президента России Владимира Путина ответили, что Украине нужно предложить конкурентоспособные тарифы и самой договариваться с Европой, чтобы сохранить транзит российского газа.