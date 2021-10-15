Пенсионерам в Украине пересчитают выплаты уже с 1 декабря. Это связано с увеличением минимальной зарплаты, а также ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Кому сколько добавят — читайте ниже в материале Styler. Кому добавят 200 грн к пенсии По словам главы правительства Дениса шныряли, с 1 декабря в связи с увеличением минимальной зарплаты с 6000 до 6500 грн возрастет и минимальная пенсия — с 2400 до 2600 грн. Такой расчет производится по формуле 40% минимальной зарплаты Но есть одно условие: такую надбавку получат те пенсионеры, которые по достижению 65 лет выполнили минимальные требования по стажу — 35 лет для мужчин и 30 для женщин. Прожиточный минимум увеличится на 80 грн, но для некоторых пенсионеров — на 800 Тем же пенсионерам, которые получают минимальные выплаты для нетрудоспособных лиц, надбавка составит 80 грн. С 1 декабря "минималка" вырастет с 1854 гривен до 1934 гривен. Соответственно, после повышения этих выплат возрастут размеры надбавок и доплат различным социально незащищенным категориям населения. А вот максимальная пенсия станет больше уже на 800 гривен, и составит с зимы 19340 гривен. Такие выплаты в Украине, как правило, получают судьи, вышедшие на заслуженный отдых. Кому доплачивать за возраст Так, с 1 октября миллион украинских пенсионеров в возрасте 75-80 лет будет получать доплату в 400 грн ежемесячно. А с 1 октября в 2022-м надбавку в размере 300 грн ежемесячно получат те, кто достиг 70-75 лет. Наиболее возрастные пенсионеры — те, кому за 80, получают надбавку по 500 грн к пенсии уже с апреля 2020 года. Ранее Украинская напомнили о обязательные документы при оформлении электронной трудовой книжки.