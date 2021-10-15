Херсонская область полночь официально перешла в "красную" зону. Теперь на территории региона действуют новые ограничения карантина. Как теперь жить жители Херсонской области — в материале РБК-Украина. Что под запретом Пока область будет находиться в "красной" зоне карантина, под запретом будет работа: заведений общественного питания (кроме доставки и на вынос) ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров; непродовольственных рынков и магазинов; спортзалов, бассейнов и фитнес-центров; учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки. Также запрещается проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей. Банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины продолжают работать без изменений. Кто может избежать ограничений Ограничения не распространяются на учреждения и массовые мероприятия, если 100% персонала, посетителей и участников имеют «зеленый» сертификат, подтверждающий полный курс вакцинации от коронавируса. Как работать школы Учебные заведения могут работать в очном формате только при условии, что 100% персонала прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Однако это не касается детсадов и 1-4 классов.