В Законе Украины "Об информации" является определение фраз, за которые можно получить наказание. Уголовное, дисциплинарная или административная ответственность грозит тем, кто пропагандирует войну, насилие и жестокость. Какая ответственность грозит за отдельные высказывания и что такое "язык вражды", рассказала юрист Елена Ипатенко в эфире "Украинского радио". Она объяснила, что язык вражды — это публичная речь, в которой выражается ненависть или поощряется насилие в отношении лица или группы лиц по признаку расы, религии, пола или сексуальной ориентации. Такое определение указано в Кембриджском словаре и ни в украинском законодательстве, ни в международном нет одного толкования. В Украине высказывания регламентируются несколькими законами: "Об информации", "О печатных средствах массовой информации", "О телевидении и радиовещании". За что можно понести наказание Если в вашей письменной или устной речи есть такие высказывания, то вы можете понести дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность: призывы к свержению конституционного строя призывы к нарушению территориальной целостности Украины пропаганда войны, насилия, жестокости разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды призывы к совершению террористических актов посягательства на права и свободы человека с что может наступить уголовная ответственность: публичные призывы к захвату государственной власти призывы к изменению территории или государственной границы Украины призывы к совершению террористического акта нарушение равноправия граждан в связи с их религиозными убеждениями, расовой или национальной принадлежностью, инвалидностью и прочее публичные призывы к погромам, уничтожению имущества, захвату зданий распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость публичные призывы к развязыванию военного конфликта пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимивЯк могут наказать За нарушение виновник несет гражданскую, административную и уголовную ответственность по ст.161 Уголовного кодекса Украины за дискриминацию любого рода. Такие действия наказываются штрафом в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов или ограничением свободы сроком на 5 лет или лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. Напомним, ранее мы писали о том, имеет ли учитель право выгонять ребенка с урока. А также мы рассказывали о том, что Tesla выплатит штраф в 137 млн долларов за расовую дискриминацию.