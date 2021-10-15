Сидней открывает границы для иностранных путешественников со следующего месяца. Об этом заявили власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro. Премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перрота объявил 15 октября, что с 1 ноября полностью вакцинированы путешественники должны будут сдавать отрицательный результат перед вылетом в Сидней, но им больше не придется проходить карантин по прибытии. Сейчас любой, кто въезжает в Австралию, должен получить специальное разрешение и заплатить несколько тысяч долларов, чтобы пройти изоляцию в гостиничном номере на 14 дней. "Для дважды вакцинированных людей во всем мире Сидней, Новый Южный Уэльс открыт для бизнеса. Карантин в гостиницах уйдет в прошлое. Это важный день для нашего государства", — сказал он. Напомним, что в Сиднее отменили карантин, поскольку мегаполис достиг нужного уровня вакцинации. Для вакцинированных людей открыли бары, тренажерные залы и многое другое.