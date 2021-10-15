Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) утвердили План обороны Украины. Документ был утвержден 15 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова. По словам Данилова, над документом работали два года. "Был утвержден впервые в истории план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной", — пояснил секретарь СНБО. Других деталей по документу он не озвучил. Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский созвал на 15 октября очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, во время которого должны были рассмотреть ряд вопросов.