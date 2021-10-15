Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) расширила санкционный список в отношении лиц, которые принимали и организовывали "выборы" РФ в оккупированном Крыму и на Донбассе. В перечень добавлено более 200 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова. "Принято решение в отношении тех людей, которые участвовали в голосовании и обеспечивающих выборы на территории Крыма и на Донбассе. Сегодня против 237 человек были применены санкции", — сказал он. Напомним, на заседании СНБО 17 сентября был принято решение ввести санкции за проведение выборов в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма и ОРДЛО. Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 5 октября утвердил решение СНБО о введении санкций за проведение выборов в Крыму и на Донбассе.