Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт и актриса и главная героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина в июле объявили о разрыве отношений. С тех пор парочка хранила молчание или же давала неоднозначные ответы на вопросы о том, помирились они. При этом поклонники периодически "засекали" их на одних и тех же мероприятиях. Видимо, шоумен устал от постоянных вопросов и однозначно дал понять — они с любимым снова вместе. Эллерт устроил для Мишиной романтический сюрприз, который показал в разделе Сторис своего Instagram, так же как и реакцию девушки. Александр исполнил мечту Ксении, о которой она говорила еще на "Холостячци". Тогда актриса призналась, что хотела бы, чтобы для нее из свечей была выложена надпись, который будет виден из какого балкона. В проекте человек этого не сделал, однако сейчас решил исправить ситуацию, а вместо балкона выбрал вертолет. Эллерт пригласил девушку полетать вечером над Киевом на вертолете. Причем Мишина думала, что они участвуют в рекламе. А когда они поднялись, ее ждал сюрприз в виде надписи из свечей "Люблю тебя, Ксю", выложенный на вертолетной площадке. Конечно же, она не смогла остаться равнодушной к такому замечательному подарку. Юморист также снял, как Ксения бегает между огней с букетом цветов. "Это все мое. Люблю тебя, Ксю! Это все для меня … это так красиво", — сказала довольная артистка. View this post on Instagram

Публикация от холостячкой Злата Огневич СТБ (@holostyachka__stb) "Потом была тонна радости. И все! Поэтому больше не придумывайте! А еще мы решили, что в будущем совместных Сторис будет безумно мало. Всем любви", — сообщил Эллерт и подтвердил примирения с любимым. Напомним, ранее Ксения Мишина призналась, что их с Александром Эллерт настиг кризис отношений, но они работают над этим.